Два человека погибли при пожаре в доме Гринфельда в Архангельске

ТАСС, 12 мая. Пожар произошел в деревянном доме Гринфельда в Архангельске. Здание является памятником архитектуры регионального значения, сообщил в воскресенье ТАСС заместитель главы администрации муниципалитета по городскому хозяйству Владимир Шадрин.

Здание было построено в начале XX века и принадлежало известному капитану дальнего плавания Павлу Петровичу Гринфельду. Он также считается общественным деятелем, в начале XX века был главным редактором ежегодного справочника "Спутник Помора". Кроме того, он состоял в Обществе изучения Русского Севера, Обществе моряков и отделении Общества судоходства.

"Деревянное здание, дом Гринфельда, является памятником архитектуры регионального значения. Это двухэтажный дом номер 64 на проспект Советских Космонавтов, он горел этой ночью. В доме на момент пожара никто не проживал. Зарегистрированные граждане есть, но фактически никто не проживает ввиду того, что состояние [строения] достаточно плачевное", - сказал Шадрин.

Он также добавил, что месяц назад власти приняли меры, чтобы ограничить посторонним доступ в здание. "Дом был месяц назад полностью [закрыт], все дверные и оконные проемы были заколочены, закрыты, чтобы туда ограничить доступ посторонних лиц. Но, видимо, кто-то все-таки забрался", - пояснил собеседник агентства.

По словам Шадрина, огнем повреждены частично стены, кровля дома. "Пока не готов ответить, не осматривали комиссионно, но дом сгорел не полностью, повреждения есть", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС о степени и характере повреждений дома.

Информация МЧС

В пресс-службе МЧС РФ по региону в свою очередь сообщили, что в результате пожара погибли два человека. "Судя по всему, там поселились лица без определенного места жительства. В ходе тушения была обнаружена погибшая женщина и мужчина с тяжелым отравлением дымом. Он был госпитализирован в первую горбольницу Архангельска. Потом ближе к утру в ходе разбора обгоревших конструкций был обнаружен еще один погибший, непонятно, мужчина или женщина, потому что тело полностью обезображено, обстоятельства его смерти устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что точная причина пожара пока не ясна. Однако рассматривается две основные версии: неосторожное обращение с огнем, либо умышленный поджог. "Сейчас там работает дознаватель. Причина пожара устанавливается", - резюмировал собеседник агентства.

В новость в 13:16 мск внесена информация о погибших