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Власти эмирата Эль-Фуджайра опровергли информацию о взрывах в порту

Сообщается также, что движение в порту осуществляется в обычном режиме
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© AP Photo/Kamran Jebreili, архив

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. Власти эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав ОАЭ, опровергли информацию о прогремевших в воскресенье в порту взрывах. Об этом сообщило информационное агентство WAM.

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"Информационные сообщения о сильных взрывах, которые прогремели утром в порту, не соответствуют действительности, - приводит агентство заявление пресс-службы правительства эмирата. - Движение в порту осуществляется в обычном режиме".

Власти призвали СМИ опираться на "точные и надежные официальные источники".

Ранее в воскресенье телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники сообщил, что несколько взрывов прогремели в порту эмирата Эль-Фуджайра. По данным телестанции, огнем охвачены от семи до 10 нефтеналивных судов, а над портом замечены американские и французские военные самолеты.

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