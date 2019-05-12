Власти эмирата Эль-Фуджайра опровергли информацию о взрывах в порту

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. Власти эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав ОАЭ, опровергли информацию о прогремевших в воскресенье в порту взрывах. Об этом сообщило информационное агентство WAM .

"Информационные сообщения о сильных взрывах, которые прогремели утром в порту, не соответствуют действительности, - приводит агентство заявление пресс-службы правительства эмирата. - Движение в порту осуществляется в обычном режиме".

Власти призвали СМИ опираться на "точные и надежные официальные источники".

Ранее в воскресенье телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники сообщил, что несколько взрывов прогремели в порту эмирата Эль-Фуджайра. По данным телестанции, огнем охвачены от семи до 10 нефтеналивных судов, а над портом замечены американские и французские военные самолеты.