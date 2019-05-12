У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5

ТАСС, 12 мая. Неощущаемое землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатского края в акватории Тихого океана, сообщается в воскресенье на сайте регионального главка МЧС.

"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, 12 мая 2019 года в 18:30 (09:30 мск) зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие в акватории Тихого океана с координатами 56,1 северной широты, 163,96 восточной долготы, на глубине 10 км. Магнитуда составила 4,5", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эпицентр находится в 90 км восточнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района.

В пресс-службе уточнили, что в населенных пунктах Камчатского края сейсмособытие не ощущалось. "Звонки в ЕДДС муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали. Угроза цунами не объявлялась", - добавили в МЧС.