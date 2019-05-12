Девять человек пострадали в ДТП в Чите с участием маршрутного такси

ТАСС, 12 мая. ДТП с участием трех автомобилей, включая маршрутное такси, произошло в воскресенье в Чите Забайкальского края, в результате девять человек были доставлены в больницу. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Произошло ДТП с тремя автомобилями, включая маршрутное такси "Газель". По предварительным данным, в автомобилях находилось 12 человек, 10 из которых в маршрутном такси. Погибших нет. Для проведения детального обследования девять пострадавших направлены в больницы", - говорится в сообщении. По предварительным данным, детей среди пострадавших нет.

Информация краевого ГУ МВД

В пресс-службе краевого ГУ МВД сообщили в свою очередь о трех пострадавших. "Пострадали три человека: два пассажира маршрутного такси и один легкового автомобиля Toyota Camry, они госпитализированы. Все пострадавшие - взрослые. Сведений о тяжких телесных повреждениях у пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, как пояснили в ГУ МВД, водитель Toyota Camry проехал на запрещающий сигнал светофора. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, на месте работают представители полиции.

К ликвидации последствий ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Забайкальскому краю, патруль ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи. Группировка сил и средств составила 36 человек, 12 единиц техники.

В новость в 13:56 мск добавлена информация ГУ МВД о госпитализации троих человек