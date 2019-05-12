{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дом Гринфельда в Архангельске не подлежит восстановлению после пожара

В МЧС сообщили, что у здания нет крыши, произошло обрушение конструкций

ТАСС, 12 мая. Деревянный дом Гринфельда в Архангельске, который является памятником архитектуры регионального значения, не подлежит восстановлению после пожара. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по Архангельской области.

"Дом восстановлению не подлежит: полное обугливание, обрушение конструкций. Дом получил такие повреждения, которые не подлежат восстановлению. От дома остался только полностью обугленный остов, крыши у него нет, значительная часть подъезда - с разрушением. Сейчас можно говорить в прошлом времени об этом здании. Страшное зрелище", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли два человека, один пострадал. Точная причина пожара устанавливается, на месте работают следователи. Рассматриваются две основные версии: неосторожное обращение с огнем, либо умышленный поджог.

Пожар в двухэтажном деревянном доме Гринфельда произошел в ночь на 12 мая. Здание располагается по адресу проспект Советских Космонавтов, дом № 64. Оно было построено в начале XX века и принадлежало известному капитану дальнего плавания Павлу Петровичу Гринфельду.

Теги
РоссияАрхангельская область
СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка во время пожара в машине на Ставрополье
По информации ведомства, двухлетний мальчик играл с другими детьми на площадке у дома, а после оказался в автомобиле
Читать полностью