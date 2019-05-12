Дом Гринфельда в Архангельске не подлежит восстановлению после пожара

ТАСС, 12 мая. Деревянный дом Гринфельда в Архангельске, который является памятником архитектуры регионального значения, не подлежит восстановлению после пожара. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по Архангельской области.

"Дом восстановлению не подлежит: полное обугливание, обрушение конструкций. Дом получил такие повреждения, которые не подлежат восстановлению. От дома остался только полностью обугленный остов, крыши у него нет, значительная часть подъезда - с разрушением. Сейчас можно говорить в прошлом времени об этом здании. Страшное зрелище", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли два человека, один пострадал. Точная причина пожара устанавливается, на месте работают следователи. Рассматриваются две основные версии: неосторожное обращение с огнем, либо умышленный поджог.

Пожар в двухэтажном деревянном доме Гринфельда произошел в ночь на 12 мая. Здание располагается по адресу проспект Советских Космонавтов, дом № 64. Оно было построено в начале XX века и принадлежало известному капитану дальнего плавания Павлу Петровичу Гринфельду.