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СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка во время пожара в машине на Ставрополье

По информации ведомства, двухлетний мальчик играл с другими детьми на площадке у дома, а после оказался в автомобиле

СТАВРОПОЛЬЕ, 12 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено из-за гибели мальчике во время пожара в автомобиле, который произошел в селе Казьминском Ставропольского края. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба краевого Следственного комитета.

"Утром 12 мая текущего года в селе Казьминском Кочубеевского района произошло возгорание автомобиля ВАЗ 2107, припаркованного возле частного домовладения. При тушении пожара на переднем сиденье обнаружено тело двухлетнего сына владельца автомашины. По данному факту в Кочубеевском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в пресс-службе.

По данным следственного комитета, мальчик играл с другими детьми на площадке у дома, а после оказался в автомобиле. На момент пожара машина не была заперта. Версией причины возгорания остается неосторожное обращение со спичками.

Проводится осмотр места происшествия, продолжается расследование уголовного дела.

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