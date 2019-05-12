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Три человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Уэльсе

Полиция сообщила, что самолет задел провода

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Три человека пострадали в воскресенье в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Уэльсе, который зацепился за линию электропередачи. Об этом сообщила полиция валлийского округа Гвент на своем сайте.

"Троим людям, находившимся в самолете, медики оказали помощь на месте происшествия. Полученные травмы не угрожают их жизням", - информировал представитель полиции. По утверждению пожарной службы Южного Уэльса, в качестве меры предосторожности все пострадавшие были доставлены в больницу.

Полиция также сообщила, что самолет задел провода и совершил аварийную посадку возле автодороги А40 между деревней Раглан, где расположен известный одноименный замок, и городом Абергавенни. Участок этого шоссе, примыкающий к месту инцидента в районе Раглана, временно закрыт для движения.

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