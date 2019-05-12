В двух муниципалитетах Дагестана расчистили дороги после схода селя

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Работы по расчистке дорог после схода селя завершены в Гумбетовском районе и на Бежтинском участке в Дагестане. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"По состоянию на 12:00 12 мая, в Гумбетовском районе и на Бежтинском участке все работы по расчистке автодорог полностью завершены", - сказали в пресс-службе добавив, что восстановительные работы в Цунтинском районе продолжаются. "Организованно реверсное движение на участке дороги Агвали - Шаури - Кидеро", - пояснил собеседник.

Сильные ливни с градом 9 мая спровоцировали сход селевых потоков в Дагестане. В частности, в Гумбетовском районе в четырех населенных пунктах пострадало 111 домов. Цунтинский район и Бежтинский участок частично остались без электроэнергии из-за подмыва опоры линии электропередачи. Также в этих районах были подмыты участки дорог.