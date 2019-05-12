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СМИ: шесть человек пострадали при стрельбе во Франции

Как передает радиостанция France Bleu, прокуратура начала расследование инцидента
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© Bernard Bisson/Getty Images

ТАСС, 12 мая. Шесть человек пострадали при стрельбе в городе Амьен (Франция) в ночь на воскресенье. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, стрельба началась в здании общественной организации и затем продолжилась на улице. Название организации не уточняется.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, четверо из них были отпущены после оказания медицинской помощи. Еще двое остаются в больнице, угрозы их жизни нет.

Причины инцидента в настоящее время не установлены, прокуратура начала расследование.

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