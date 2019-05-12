Подача электричества в двух муниципалитетах Дагестана восстановлена после схода селя

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Специалисты восстановили электроснабжение в Цунтинском районе и на Бежтинском участке Дагестана, где 11 мая утром без света остались больше 6 тыс. человек из-за схода селя.

"Энергоснабжение в районе восстановлено" - сообщил в воскресенье ТАСС глава Цунтинского района Шамиль Магомедов.

В пресс-службе администрации Бежтинского участка уточнили, что подачу электроэнергии в муниципалитете восстановили вечером 11 мая.

Магомедов добавил, что в восстановительных работах с вечера 11 мая участвовали около 30 человек и шесть единиц техники.

По уточнению МРСК Северного Кавказа, сотрудники бригады Дагестанской сетевой компании (входит в госкорпорацию "Россети") проводили работы по восстановлению электроснабжения без остановки с утра 11 мая. Работы были затруднены размытыми дорогами и уровнем воды в реке, который длительное время не снижался.

Энергоснабжение на территории Цунтинского района и Бежтинского участка было отключено 11 мая в результате схода селя, который подмыл опору линии электропередачи. В результате без света остались больше 6 тыс. человек.