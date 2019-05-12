СМИ: на юге Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды

ПАРИЖ, 12 мая. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе двое жандармов, пострадали в результате атаки быка перед началом корриды на юге Франции. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в городе Вержез (департамент Гар) во время ежегодного праздника, в ходе которого в течение нескольких дней устраиваются представления с быками. По данным телеканала, перед началом одного из них бык вырвался из загона и побежал в сторону толпы зрителей. Жандармы, находившиеся на месте, нейтрализовали животное.

Коррида, запланированная на вторую половину воскресенья, отменена.