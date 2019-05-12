В двух районах Курганской области с 13 мая отменят режим ЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в двух районах Курганской области, где с начала мая бушевали лесные пожары, отменят с 13 мая, сообщила в воскресенье пресс-служба областного МЧС.

"Решением комиссии правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 13 мая режим чрезвычайной ситуации будет снят в Сафакулевском и Щучанском районах области. В городе Кургане, Кетовском, Белозерском и Юргамышском районах он продолжит действовать до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

В целом обстановку с пожарами на территории Курганской области назвали стабильной. Поскольку угрозы населенным пунктам больше нет, принято решение о выводе межрегиональной группировки сил и средств с территории региона.

Ранее сообщалось, что региональные власти обратились к военным за помощью в тушении пожаров. За два дня работы армейская авиация на вертолете Ми-8 выполнила 16 вылетов, сбросив 80 т воды, а расчеты инженерных машин разграждения (ИМР) завершили прокладку и расширение опорных минерализованных полос общей протяженности более 17 км.

В Курганской области с майских праздников бушевали природные пожары. Одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах региона объявили режим ЧС.

Природные пожары уничтожили и повредили 84 здания, предотвращено распространение огня более чем на 900 жилых домов с населением 2,5 тыс. человек. Власти ограничили доступ населения в леса, возбуждено несколько уголовных дел.