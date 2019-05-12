Умер один из пострадавших при пожаре на азербайджанском судне на Каспии

БАКУ, 12 мая./ТАСС/. Один из 14 пострадавших в результате взрыва и пожара на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" на Каспии умер в воскресенье в больнице во Франции. Об этом сообщила компания Saipem, которая арендовала судно.

"Saipem с сожалением сообщает, что сегодня утром в больнице во Франции скончался один пострадавший, который находился в наиболее тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным компании, угрозы для жизней остальных пострадавших нет.

В сообщении отмечается, что 11 пострадавших, которые являются гражданами различных стран, 11 мая были доставлены в специализированные больницы Турции, Италии, Франции и Великобритании. Еще трое, получившие легкие повреждения, самостоятельно добрались в свои страны.

Пожар на судне "Исрафил Гусейнов", арендуемом компанией Saipem для работ на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах дениз" на Каспии, произошел 8 мая вечером в результате неполадок в оборудовании в трубоукладочной зоне. По данным компании, во время пожара, сопровождавшегося взрывом, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести. Все они были доставлены на берег и госпитализированы первоначально в Центральную больницу нефтяников в Баку. Состояние троих пострадавших врачи оценивали как критическое.