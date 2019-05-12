В центре Петербурга несколько десятков футбольных фанатов ЦСКА и "Зенита" устроили драку

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Несколько десятков футбольных фанатов московского ЦСКА и петербургского "Зенита" устроили в воскресенье днем драку в центре Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Несколько десятков футбольных фанатов ЦСКА и "Зенита" утроили массовую драку в центре города. Полиция задержала несколько дерущихся. По имеющимся данным, в драке участвовали более 100 человек с обеих сторон", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ночь на 12 мая на Думской улице в Петербурге произошла еще одна драка между болельщиками двух команд. "В ней участвовали 12 человек. По ее итогам никто задержан не был", - добавил источник.