СМИ: на западе Канады началась эвакуация населения из-за лесных пожаров

ОТТАВА, 12 мая. /ТАСС/. Лесные пожары стали причиной эвакуации населения в центральной части тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

В настоящее время леса горят в 5 км к востоку от населенного пункта Фрейзер-Лэйк. По данным природоохранной службы региона, возгорание было зафиксировано 3 мая, и сейчас площадь пожара составляет 260 га. Приказ об эвакуации уже получили жители одного из районов города, находящегося в непосредственной близости от лесных пожаров. Точное число людей, которым предписано покинуть свои дома, не сообщается.

В тушении огня задействованы 20 пожарных, четыре вертолета и самолета, а также тяжелая спецтехника. По предварительной версии, причиной возникновения лесного пожара могла стать деятельность человека. О жертвах и разрушениях пока информации не поступало.