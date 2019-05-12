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Четырех человек задержали в Петербурге после драки между фанатами "Зенита" и ЦСКА

Троих участников инцидента отправили в медицинское учреждение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали четырех участников драки на улице Савушкина в Петербурге, которая произошла перед матчем чемпионата России по футболу между "Зенитом" и московским ЦСКА. Об этом проинформировала в воскресенье пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Около 17:30 мск 12 мая 2019 года в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что у одного из домов по улице Савушкина произошла драка между несколькими гражданами, на место оперативно прибыли сотрудники полиции и пресекли возникшую потасовку. По предварительной информации, конфликт произошел между семью мужчинами. В настоящее время четверых граждан доставили в полицию для разбирательства, на них составят административные протоколы по статье 20.1 КоАП ["Мелкое хулиганство"], - говрится в сообщении.

Еще трех участников драки отправили в медицинское учреждение.

Как сообщают петербургские СМИ, фанаты команд подрались на улице Савушкина перед матчем. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, в воскресенье в Петербурге произошла драка между болельщиками команд, в которой участвовали несколько десятков человек, еще один инцидент случился в ночь на 12 мая на улице Думской, там подрались 12 болельщиков.

В воскресенье в Санкт-Петербурге состоялся матч 28-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА. "Зенит" обыграл московский клуб со счетом 3:1.

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