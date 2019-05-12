Пожар в частном доме и ангаре в Волгограде ликвидировали

ВОЛГОГРАД, 12 мая. /ТАСС/. Открытое горение в частном доме и ангаре с пластиком в Волгограде ликвидировали в 23:44 по местному времени (22:44 мск), пострадавшая отказалась от госпитализации, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

"В 23:44 (22:44 мск) открытое горение ликвидировано, женщина 1955 года рождения с ожогом кисти от госпитализации отказалась", - сказал он.

Около 20:00 (19:00 мск) поступило сообщение о пожаре в частном доме в Краснооктябрьском районе. Горел двухэтажный дом площадью 20 м на 10 м, расположенный на улице Чайковского неподалеку от Мамаева кургана. Также на территории домовладения горело складское помещение, общая площадь которого составляет 600 кв. м. В 22:44 (21:44 мск) пожар локализовали, угрозы близлежащим домам не было.

К ликвидации пожара привлекли более 40 человек и 15 единиц техники. На месте ЧП работает оперативная группа главного управления МЧС по региону.