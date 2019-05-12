Во Владимирской области два человека погибли в результате массового ДТП

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Девять человек пострадали и двое погибли в результате трех ДТП на 250-м км трассы М7 "Волга" в Ковровском районе Владимирской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительной информации, около 16:40 водитель грузового автомобиля марки Scania, двигаясь со стороны Москвы в сторону Нижнего Новгорода, допустил падение груза - шести емкостей с мыльным веществом, которые оказались на встречной полосе движения. В результате произошло столкновение выпавшего груза с автомобилем Kia Rio, в котором пострадали пять человек, в том числе ребенок 2010 года рождения", - проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в течение получаса на участке, где было разлито мыльное вещество, произошло еще два ДТП. В 16:45 мск водитель автомобиля Kia Sportage не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Травмы получил один человек.

В 17:10 мск там же водитель автомобиля Audi A4 столкнулся со Scania. В Audi погибли два человека, трое получили травмы.

По данным пресс-службы УМВД, все пострадавшие госпитализированы. В настоящий момент движение на этом участке дороги полностью восстановлено. По факту ДТП проводится проверка.