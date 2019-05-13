Летевший из Москвы в Самару самолет "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

По этим сведениям, самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в 01:59 мск, однако в районе города Владимира развернулся в небе и вернулся в Москву. О причинах ситуации информации нет. Рейс в Самару выполнялся на самолете Sukhoi Superjet 100.

Согласно онлайн-табло самарского аэропорта, этот самолет должен был приземлиться в 04:30 по местному времени (03:30 мск). На табло есть информация, что прилет ожидается в 06:00 по местному времени.