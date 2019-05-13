{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Летевший из Москвы в Самару самолет "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево

О причинах ситуации информации нет
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

По этим сведениям, самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в 01:59 мск, однако в районе города Владимира развернулся в небе и вернулся в Москву. О причинах ситуации информации нет. Рейс в Самару выполнялся на самолете Sukhoi Superjet 100.

Согласно онлайн-табло самарского аэропорта, этот самолет должен был приземлиться в 04:30 по местному времени (03:30 мск). На табло есть информация, что прилет ожидается в 06:00 по местному времени.

Теги
Россия
В регионах России действуют 46 лесных пожаров на площади свыше 41,4 тыс. га
Наиболее крупные возгорания зарегистрированы в Забайкальском крае, в Иркутской и Курганской областях
Читать полностью