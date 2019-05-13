Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами. Об этом сообщил в понедельник отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

"Накануне вечером в Хабаровске мужчина, управляя транспортным средством Harley Davidson, допустил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть улицы Ленинградская ... по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, после чего допустил опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.

Травмы получили водитель мотоцикла и пешеходы - 19-летний молодой человек и 17-летний подросток. У двух последних ушибы головного мозга тяжелой степени и множество переломов, они доставлены в больницу. Водитель также госпитализирован с сотрясением и другими травмами. Он был трезв.