В Приморье ликвидировали восемь лесных пожаров на площади около 300 га

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Лесопожарные группы в Приморском крае за минувшие сутки потушили восемь возгораний на землях лесного фонда в семи районах. Площадь, пройденная огнем, составила 290 га. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"За прошедшие сутки потушено почти 290 га лесов. Восемь пожаров ликвидированы в Тернейском, Чугуевском, Партизанском, Анучинском, Пожарском, Дальнереченском, Кировском районах. На пожарах работали 125 человек и 23 единицы техники", - говорится в сообщении

По информации администрации Приморья, в понедельник, 13 мая, в регионе действуют два лесных пожара в Красноармейском и Шкотовском районах на площади 11 га. Сообщается также, что еще два возгорания в двух районах локализованы.

По данным федеральной Авиалесоохраны, на утро 13 мая в России действует 46 лесных пожаров на площади более 41 тыс. га. Наибольшее количество возгораний в Хабаровском крае, Иркутской области, Приморье и Тюменской области.