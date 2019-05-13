Два человека погибли из-за пожара в селе Тыгда Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая. /ТАСС/. Пожар унес жизни двух человек и уничтожил восемь квартир в селе Тыгда Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального главного управления МЧС России.

"В селе Тыгда Магдагачинского района в ночь на 12 мая горел двухэтажный 16-квартирный жилой дом <...> Ликвидировать открытое горение удалось к утру. При пожаре обнаружены тела двух погибших, мужчины и женщины, огнем уничтожены восемь квартир", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту пожара проводится разбирательство, на месте работали инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Магдагачинскому району, эксперты испытательной пожарной лаборатории, следственно-оперативная группа.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Амурской области, в сгоревших квартирах жили 11 человек, они пока разместились у родственников.