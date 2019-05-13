Лесные пожары на площади свыше 5 тыс. га потушили в Забайкалье

ЧИТА, 13 мая. /ТАСС/. Пожарные в Забайкалье за сутки ликвидировали три лесных пожара на общей площади более 5 тыс. га, сообщил в понедельник и.о. вице-премьера края Андрей Гурулев.

"За вчерашний день [новые] лесные пожары не обнаружены, ликвидированы три пожара на общей площади свыше 5 тыс. га", - сказал Гурулев на оперативном совещании при врио губернатора края.

По его словам, в регионе действуют три лесных пожара, один из которых локализован. Два пожара планируют потушить до конца дня, третий - во вторник. Кроме того, в ближайшее время в Забайкалье ожидаются дожди, которые должны улучшить пожароопасную обстановку.

По данным федеральной Авиалесоохраны на утро понедельника, площадь лесных пожаров в Забайкальском крае составляла 18,2 тыс. га.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло свыше 280 пожаров на общей площади 131 тыс. га, из которых 106 тыс. га - это территории, покрытые лесом. С 27 апреля в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации в связи с высокой опасностью возникновения возгораний. Жителям запрещено посещать леса.