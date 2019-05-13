Пять природных пожаров тушат в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая. /ТАСС/. Пять природных пожаров тушат в Амурской области, два из них локализовано на площади 674 га, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности.

"На территории Амурской области на 11:00 (05:00 мск) зарегистрировано пять природных пожаров, три из которых удалось локализовать на площади 674 га в Свободненском, Бурейском, Зейском районах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что действующими остаются два возгорания в Архаринском районе общей площадью 1225 га. На тушении пожаров в регионе работает 161 человек, задействовано 30 единицы техники.

Особый противопожарный режим объявлен на всей территории Амурской области. С начала весны в регионе зарегистрировано 211 природных пожаров, которые охватили территорию площадью 58 тыс. га.

Приамурье - один из наиболее уязвимых по этому показателю регионов: 27 млн га площади приходится на леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В нынешнем году весенний сезон лесных пожаров начался раньше обычного из-за малоснежной зимы, первые возгорания были зафиксированы 27 марта.