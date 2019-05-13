Пожар в частном доме и ангаре с пластиком в Волгограде полностью ликвидировали

ВОЛГОГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Крупный пожар в частном доме и ангаре с пластиком на общей площади 1,5 тыс. кв. м в Волгограде вблизи Мамаева кургана полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

"В 06:05 (05:05 мск) пожар полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, причина пожара устанавливается. Установлено, что на территории частного домовладения производился сбор и складирование пластиковых и бумажных отходов", - сказал представитель областного управления МЧС.

Он также подтвердил информацию, что женщине 1955 года рождения, получившая на пожаре ожог кисти руки, медики оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

"В ходе тушения пожара, несмотря на сильные порывы ветра, удалось не допустить распространения огня на соседние жилые дома", - отметил собеседник агентства. По данным областного управления МЧС, к ликвидации пожара было привлечено 25 единиц техники и свыше 60 человек, из них 47 человек от МЧС.

Около 20:00 по местному времени в воскресенье (19:00 мск) поступило сообщение о пожаре в частном доме в Краснооктябрьском районе. Горел двухэтажный дом площадью 20 м на 10 м, расположенный на улице Чайковского неподалеку от Мамаева кургана. Также на территории домовладения горело складское помещение, общая площадь которого составляет 600 кв. м. В 22:44 (21:44 мск) пожар был локализован, спустя час было объявлено о ликвидации открытого горения.