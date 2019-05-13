Полицейские изъяли порядка 3 кг наркотиков у жителя Балашихи

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли 3 кг наркотического вещества метилэфидрон в подмосковной Балашихе, сообщила ТАСС в понедельник начальник пресс-службы главка подмосковной полиции Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в Балашихе задержан 50-летний уроженец Приморского края. В автомобиле, а также в гаражном боксе злоумышленника сотрудниками полиции обнаружено и изъято девять пакетов и 13 свертков с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом - метилэфедроном", - сказала она.

По словам Петровой, в лесопарковой зоне Балашихи полицейские обнаружили также два тайника правонарушителя, в которых хранились два свертка с аналогичным содержимым. "Общий вес изъятого наркотика составил около 3 кг", - добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.