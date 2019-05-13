СМИ: число погибших из-за циклона "Фани" в Индии увеличилось до 64

ТАСС, 13 мая. Число погибших в Индии из-за мощного циклона "Фани", который обрушился на прошлой неделе на восточный штат Одиша, возросло до 64 человек. Об этом сообщило в понедельник агентство ANI.

Ранее поступала информация о 43 жертвах стихии и не менее 300 пострадавших.

Как отмечает ANI, больше всего тел погибших обнаружено в городе Пури - 39. Власти проводят восстановительные работы в более чем 10 тыс. населенных пунктах штата, в них участвуют десятки тысяч волонтеров.

Власти Одиши эвакуировали более 1 млн человек. Их разместили в лагерях временного проживания вдали от побережья. Сотни тысяч местных жителей из-за разгула стихии лишились крова.

Циклон, обрушившийся на Одишу 3 мая, стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Он принес с собой ливни и ветра, порывы которых достигали 55 м/с. В 1999 году подобный циклон стал причиной гибели более 10 тыс. человек.