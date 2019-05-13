Пациент скорой помощи погибла в ДТП в Забайкалье

ЧИТА, 13 мая. /ТАСС/. Пациент скорой помощи погибла в понедельник при столкновении автомобиля с внедорожником в селе Улеты Забайкальского края. Пострадали два медработника, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"На перекрестке в селе Улеты произошло столкновение внедорожника с автомобилем скорой помощи. В результате аварии погибла пациент скорой помощи, пострадали два медработника", - сказали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, они устанавливают обстоятельства аварии.

Улеты - райцентр в 128 км к западу от Читы. В селе живут около 6 тыс. человек.