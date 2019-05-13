В мэрии Якутска прошел обыск по уголовному делу в отношении супруги вице-мэра

ЯКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в департаменте по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации города.

"Сегодня, 13 мая, Следственным управлением Следственного комитета РФ по РС (Я) проводится обыск в кабинете первого заместителя главы города Якутска Владимира Федорова в Окружной администрации. Обыск проводится в рамках мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу в отношении супруги Владимира Федорова - Виктории Федоровой. [Обыск] не связан с его работой в окружной администрации Якутска", - рассказали в пресс-службе.

Федоров в качестве первого вице-мэра курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства, развития сельского хозяйства, торговли и предпринимательства. До назначения на должность с 1996 по 2003 годы занимался предпринимательской деятельностью, в 2003-2005 годах - заместитель председателя контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В 2005-2006 годах - заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО "Мебель-салон "Виктория". В 2006-2013 годах - директор по развитию ООО "Мебель-салон "Виктория".

В 2018 году Следственным управлением СК РФ по Якутии было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов руководством "Мебель-салон "Виктория". Руководителем предприятия является супруга вице-мэра Виктория Федорова. По данным следствия, общая сумма неуплаченных налогов составила около 35 млн рублей.

ТАСС пока не располагает комментарием правоохранительных органов по поводу факта обысков.