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Рейс на Superjet 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону перенесен на восемь часов

Вылет отложили по решению авиакомпании "Азимут"

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Вылет авиарейса из Новосибирска в Ростов-на-Дону авиакомпании "Азимут", который должен выполняться на самолете Superjet 100, задержан в понедельник на восемь часов. Рейс перенесен на вечернее время по решению авиакомпании, сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево.

"По решению авиакомпании рейс перенесен. Вылет рейса перенесен на 17.00 (13.00 мск)", - сообщили в пресс-службе, не уточнив причин переноса.

Авиарейс А4 220 на воздушном судне Superjet 100, по данным информационного табло аэропорта, должен был вылететь 08:45 (04.45 мск).

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