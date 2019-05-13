{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Причиной стрельбы по автобусу на Дмитровском шоссе в Москве стал дорожный конфликт

Полиция задержала подозреваемого

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Дорожный конфликт послужил причиной стрельбы по автобусу на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"На территории поселка Северный на Дмитровском шоссе между водителем частного автобуса и шофером Lexus произошел дорожный конфликт. Владелец иномарки обстрелял автобус из пневматического пистолета и скрылся. Однако по горячим следам он был задержан",- сказали в полиции.

Там добавили, что оба участника инцидента находятся в отделе полиции, по факту случившегося начата доследственная проверка.

Теги
Россия
Расследование ЧП с SSJ-100
Процедура опознания тел погибших в катастрофе в Шереметьево займет около месяца
Источник ТАСС сообщил о завершении работы по взятию проб ДНК
Читать полностью