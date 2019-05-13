Спасатели ищут в Хабаровском крае пятерых пропавших на Амуре рыбаков

ХАБАРОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Спасатели ведут поиски пропавших в выходные дни рыбаков в Комсомольском районе Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Четверо рыбаков пропали в районе острова Киори на реке Амур 8 мая, по предварительным данным, у них перевернулся катер.

"Обследовано около 300 км береговой линии реки Амур, поиск результата не дал", - говорится в сообщении.

Еще двое мужчин пропали в тот же день на реке Амур в районе села Нижнетамбовское. Сначала поиски вели полицейские и местное население. Была обнаружена лодка пропавших, а позднее жители села нашли тело одного из мужчин. С 11 мая к поискам привлекли спасателей с водолазным оборудованием. За минувшие сутки спасатели обследовали 300 кв. м дна реки.

В понедельник в поисках пропавших рыбаков задействовано 16 человек и семь единиц техники.