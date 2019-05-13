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Летевший в Самару SSJ вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика в кабине пилота

По данным портала Flightradar, самолет развернулся в небе в районе Владимира
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, летевший рейсом Москва - Самара, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за сработавшего датчика в кабине пилота, сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах.

"В 02:30 мск самолет рейса SU1206 Москва - Самара взлетел из аэропорта Шереметьево, в воздухе сработал датчик наддува кабины экипажа", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что пилот принял решение вернуть самолет в аэропорт вылета. Развернувшись, самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

Ранее со ссылкой на данные портала Flightradar сообщалось, что самолет вылетел из Шереметьева в 01:59 мск, однако в районе города Владимира развернулся в небе и вернулся в Москву. Согласно онлайн-табло самарского аэропорта, самолет должен был приземлиться в 04:30 по местному времени (03:30 мск).

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Россия
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