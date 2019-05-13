В Новосибирске рейс на SSJ-100 задержали по технической причине

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут", парк которой состоит из самолетов Sukhoi Superjet 100, задерживает рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону на девять часов по технической причине. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Рейс Новосибирск - Ростов задерживается по технической причине, предварительно - до 14:00 мск. Предоставление питания и размещение пассажиров осуществляется согласно федеральным авиационным правилам", - сказал собеседник агентства.

Самолет должен был вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в 4:45 мск. В понедельник "Азимут" по технической причине также задерживал рейс Краснодар - Челябинск.

Как сообщалось ранее, "Азимут" не намерен отменять полеты после катастрофы в Шереметьево с участием Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", в результате которой погиб 41 человек.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Сейчас авиапарк "Азимута" состоит из девяти самолетов Sukhoi Superjet 100. К 2022 году компания рассчитывает закупить еще семь таких самолетов.