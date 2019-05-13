Управляющая компания допустила нарушения в доме в Приамурье, где рухнул балкон с женщиной

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая. /ТАСС/. Управляющая организация не проводила обследование несущих конструкций жилого дома в поселке Прогресс Амурской области, в котором обрушился балкон, на котором находилась женщина, сообщается в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

"Установлено, что управляющей организации МАУ "Благоустройство" в нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, при наличии явных признаков аварийного состояния балконных конструкций обследование несущих конструкций жилого дома не проводилось, меры по ограждению опасных участков на дворовой территории не принимались, маяки в местах прогиба и трещин плит балконных конструкций установлены не были", - говорится в сообщении.

Нарушения выявлены во время прокурорской проверки, в отношении директора компании возбуждено дело об административном правонарушении по ст.7.22 КоАП РФ ("Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений").

Прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на местную администрацию обязанности организовать обследование многоквартирного дома на предмет аварийности и в дальнейшем обратиться в межведомственную комиссию о принятии соответствующего решения. Прокуратурой также осуществляется надзор за проведением следственным отделом проверки по факту тяжкого причинения вреда здоровью женщины, упавшей вместе с балконом. "Администрация поселка Прогресс как собственник части муниципальных квартир, вопреки требованиям Жилищного кодекса РФ, в специализированную организацию с целью обследования состояния дома на предмет аварийности и допустимости его дальнейшей эксплуатации не обращалась", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в поселке городского типа Прогресс Амурской области между вторым и третьим этажами жилого многоквартирного дома обвалился балкон, в результате чего тяжелые травмы - открытые переломы обоих бедер, раны лица - получила находившаяся на нем женщина. Пациентка прооперирована.