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Квартиру безработной женщины на западе Москвы обокрали на сумму более 6,5 млн рублей

Из квартиры похитили более 2 млн 844 тыс. рублей, ювелирные изделия и четыре шубы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Злоумышленник обокрал квартиру безработной женщины на Мичуринском проспекте в Москве на сумму более 6,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе главка московской полиции.

"Накануне в полицию обратилась безработная 1972 года рождения. По ее словам, 12 мая неизвестный повредил замок входной двери, проник в ее квартиру на Мичуринском проспекте и похитил 2 млн 844 тыс. 600 рублей, ювелирные изделия и четыре шубы. Материальный ущерб составил около 6 млн 819 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

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