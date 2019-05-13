Житель Ростовской области подозревается в тройном убийстве и поджоге

РОСТОВ, 13 мая. /ТАСС/. Житель Песчанокопского района Ростовской области подозревается в убийстве трех мужчин и поджоге их дома, возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник журналистам в СК РФ по Ростовской области.

"Сальским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Песчанокопского района. Он подозревается в убийстве трех жителей села Песчанокопское и умышленном поджоге домовладения, в котором совершено преступление. Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц и более лиц"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога")", - сообщили в СК.

Тела трех селян были обнаружены 12 мая после тушения пожара. Как установлено судебно-медицинской экспертизой, их смерть является криминальной. На допросе в качестве подозреваемого задержанный признал свою вину в совершении преступлений. По его словам, во время распития спиртных напитков возникла ссора, в результате которой он зарезал своих приятелей и поджег дом. Среди погибших - 69-летний хозяин домовладения и два его 45-летних знакомых, уточнили в ведомстве.

"Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК РФ по Ростовской области.