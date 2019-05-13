Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в гражданскую больницу

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, госпитализирован из СИЗО "Лефортово" в 20-ю гражданскую больницу. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Евгений Смирнов.

"Сегодня Кудрявцев был переведен из СИЗО "Лефортово" в 20-ю московскую городскую больницу имени А. К. Ерамишанцева. Мы точно не знаем, в связи чем был осуществлен перевод нашего подзащитного: либо в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), либо для проведения обследования Кудрявцева на предмет наличия заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - сказал представитель защиты, отметив, что условия содержания в больнице у ученого "строже, чем в "Лефортово".

19 апреля Европейский суд по правам человека удовлетворил просьбу адвокатов ученого и потребовал от российских властей обеспечить срочные меры в отношении Кудрявцева, применив 39-е правило (обеспечительные меры - прим. ТАСС) регламента ЕСПЧ. Защита неоднократно просила избрать для 75-летнего ученого более мягкую меру пресечения, например домашний арест или запрет определенных действий, ссылаясь на его возраст и состояние здоровья.

По словам Смирнова, в соответствии с постановлением ЕСПЧ власти РФ должны обеспечить Кудрявцеву надлежащую медицинскую помощь, не связанную с пенитенциарной системой, обеспечить лекарствами, необходимыми для спасения его жизни, и госпитализировать в гражданскую больницу для лечения и обследования. Кудрявцев стал первым фигурантом дела о госизмене, к которому было применено это правило ЕСПЧ.

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. Срок его ареста продлен до 20 мая.

По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ученому передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард".