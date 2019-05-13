Суд 14 мая рассмотрит жалобу на возврат в прокуратуру дела экс-главбуха "Седьмой студии"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд 14 мая проверит законность возврата в прокуратуру дела бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении бюджетных средств Минкультуры РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрит материал 14 мая в 14:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Ранее Мещанский суд вернул в Генпрокуратуру РФ дело Масляевой в связи с тем, что обвинительное заключение в ее отношении не конкретизировано. Кроме того, суд нашел в обвинительном заключении процессуальные недостатки, которые необходимо исправить. Данное решение было обжаловано прокуратурой.

Главным фигурантом дела "Седьмой студии" является режиссер Кирилл Серебренников, освобожденный с остальными фигурантами под подписку о невыезде. По версии следствия, в 2011 году он разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал АНО "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, полагает следствие, было похищено более 130 млн рублей.