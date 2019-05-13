Судмедэксперты заявили о завершении опознания погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Процедура опознания тел погибших в результате крушения в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet завершена. Об этом ТАСС сообщил руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев.

Главное о ЧП в Шереметьево

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100.

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"В настоящее время завершены все процедуры по молекулярно-генетической идентификации тел погибших. Все тела опознаны, идет оформление необходимых экспертных заключений", - сказал он.

При этом в СК сообщили, что идентифицированы тела 40 из 41 погибшего.

Ранее источник в медицинских службах сообщил ТАСС, что процедура опознания тел погибших пока не завершена, она займет около месяца.

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через полчаса вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, 10 пострадавших находятся в больницах.

В новость были внесены изменения (12:45 мск) - добавлена информация от СК в 3-м абзаце.