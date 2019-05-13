В Москве два студента "Синергии" заключены под домашний арест за попытку сбыта наркотиков

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Перовский суд Москвы поместил под домашний арест на два месяца двух первокурсников университета "Синергия", обвиняемых в попытке сбыта наркотических веществ в крупном размере. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Перовского районного суда в отношении Агадуллина и Деревянко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 10 июля", - сказала представитель суда, уточнив, что мера пресечения была избрана обвиняемым 12 мая.

Студенты 1-го курса университета "Синергия" Адель Агадуллин и Захарий Деревянко обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, пункт "г", ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических веществ в крупном размере"). Им грозит до 20 лет лишения свободы, если их вина будет доказана в суде.