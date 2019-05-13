В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани. Сейчас он задержан, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

"В 10:54 мск 13 мая на телефон 112 поступил телефонный звонок от родителей ученицы 10-го класса гимназии №7 Казани, которая сообщила, что одноклассник ее дочери, вооруженный пистолетом и ножом, удерживает одноклассников в одном из кабинетов. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УМВД по Казани, экипажи ППС, начальник полиции МВД по РТ, замначальника полиции по оперативной работе МВД по РТ. В 11:40 мск подросток, 13.11.2001 года рождения, был задержан, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Поясняется, что старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за cтол учителя, достав пневматический пистолет и кухoнный нож. Никаких требований подросток не выдвигал. Сейчас с ним работают специалисты МВД.

Начальник управления образования города Ильнар Хидиятов сообщил, что инцидент не повлиял на учебный процесс.

"Однозначно оценивать ситуацию сейчас рано. В школе учебный процесс идет. Все нормально, никто не пострадал", - сказал он.

Школа оборудована кнопкой экстренного вызова полиции и системой видеонаблюдения. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, здание оцеплено сотрудниками полиции, журналистов не пускают внутрь, однако ученики и родители могут проходить свободно.

В новость были внесены изменения (13:23 мск) - добавлены подробности.