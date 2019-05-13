СК возбудил дело в отношении жителя Ставрополья, который ранил из ружья семь человек

ТАСС, 13 мая. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство людей в Предгорном районе Ставропольского края.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Предгорного района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в" и "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)", - сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 10 мая. Мужчина был участником застолья в одном из населенных пунктов Предгорного района. Он поссорился с одним из знакомых из-за малозначительного повода, взял дома охотничье ружье и расстрелял своего обидчика и людей, находившихся рядом с ним. Ранения получили семь человек, в том числе дети 2009 и 2015 годов рождения, пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу.