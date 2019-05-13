СК добился выплаты долгов по зарплате строителям в Ивановской области

ТАСС, 13 мая. Задолженность по заработной плате в размере 22,7 млн рублей перед работниками компании АО "Стройиндустрия-холдинг" в Ивановской области погашена после вмешательства регионального следственного управления СК РФ, уголовное дело в отношении директора прекращено, сообщается на сайте ведомства.

Как было установлено в ходе следствия, с 15 августа 2018 года по 22 марта 2019 года генеральный директор АО "Стройиндустрия-холдинг" не выплачивал зарплату и другие виды выплат 221 сотруднику компании, хотя имел такую возможность, из-за этого образовалась задолженность в размере более 22,7 млн рублей.

"В отношении генерального директора АО "Стройиндустрия-холдинг" было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат"). В ходе следствия подозреваемый погасил в полном объеме задолженность по заработной плате, пособиям и иным установленным законом выплатам. Судья вынес постановление о прекращении уголовного дела с назначением подозреваемому судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Компания "Стройиндустрия-холдинг" занималось строительством многоквартирных домов в Иванове. В октябре 2018 года в отношении нее была начата процедура банкротства. На предприятии введено наблюдение, назначен арбитражный управляющий.