Владельца фирмы в Северной Осетии осудили за поставку просроченных медицинских изделий

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 мая. /ТАСС/. Владелец общества с ограниченной ответственностью в Северной Осетии осужден на два года за поставку просроченных медицинских изделий по госконтракту на более 10 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба управления ФСБ по республике.

"Правобережным районным судом РСО-Алания вынесен обвинительный приговор в отношении владельца аффилированных обществ с ограниченной ответственностью, специализирующихся на поставках изделий для нужд государственных медицинских организаций Дубинина И. П.", - говорится в сообщении.

Суд установил, что подсудимый осуществил от имени общества с ограниченной ответственностью поставку просроченных имплантов для пластики твердой головной оболочки в одно из медицинских учреждений.

Его признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно.