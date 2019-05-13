В КЧР ликвидирован пожар на территории Тебердинского заповедника

ЧЕРКЕССК, 13 мая. /ТАСС/. Пожар площадью 2 га, который возник 8 мая в Тебердинском заповеднике Карачаево-Черкесии, потушен. Об этом ТАСС сообщил директор заповедника Таулан Джуккаев.

"Пожар ликвидирован", - сказал он.

Джуккаев добавил, что ущерб заповеднику не причинен.

Пожар на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря произошел 8 мая на площади 20 тыс. кв. м. Горели старые деревья и сухая трава в районе Джамагатского ущелья в сторону перевала Эпчик.

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на северных склонах Главного Кавказского хребта, образован в 1936 году. В 1997 году включен в международную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера". В заповеднике проложено 17 экологических маршрутов.