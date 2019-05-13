Суд оштрафовал на 15 тыс. руб. Сергея Зверева за одиночный пикет у Кремля

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил административный штраф в размере 15 тысяч рублей стилисту Сергею Звереву, признав его виновным в нарушении правил одиночного пикета на Красной площади, в ходе которого он выступал против строительства завода на Байкале. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Тверской районный суд Москвы признал Зверева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему административный штраф в размере 15 тысяч рублей", - сказала представитель суда.

3 марта Зверев на Красной площади провел одиночный пикет против строительства завода на Байкале. Позже ему пришла повестка в полицию, в которой сообщалось, что он нарушил ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. Данная статья предусматривает административное наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

Федеральный закон о митингах запрещает проводить мероприятия, в том числе одиночные пикеты, на территориях, непосредственно прилегающих к резиденциям президента России.