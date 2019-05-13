Омбудсмен проверит обстоятельства ЧП в школе Казани, куда пришел подросток с ножом

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам ребенка по республике Татарстан проверит обстоятельства инцидента в гимназии №7 в Казани, ученик которой пришел на урок с пневматическим пистолетом и ножом, сообщила ТАСС детский омбудсмен региона Гузель Удачина.

По данным МВД по республике, в 10:54 мск на телефон 112 поступил звонок от родителей ученицы 10-го класса гимназии, сообщалось, что мальчик удерживал одноклассников в кабинете. Сидя за учительским столом, старшеклассник достал пневматический пистолет и кухонный нож, но никаких требований не выдвигал. Сейчас он задержан, пострадавших нет.

"Безусловно, [будем] проверять все обстоятельства. Пока сложно сказать, что там произошло. Как таковой проверки школы [ранее] с нашей стороны не было, но мы посещали ее в прошлом году. Это одна из хороших школ в Казани, там и с охраной все в порядке должно было быть. Вопросов [к этой школе] не возникало, в наше поле зрения эта гимназия не попадала", - сказала Удачина.