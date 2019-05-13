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СК направил в прокуратуру дело участников "Нового величия"

Мария Дубовик Валерий Шарифулин/ТАСС
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Мария Дубовик
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ направил в прокуратуру уголовное дело в отношении восьми участников экстремистской молодежной организации "Новое величие", которые обвиняются в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Пашков, представляющий интересы участницы движения Марии Дубовик.

"Следователи направили в прокуратуру уголовное дело для утверждения обвинительного заключения", - сказал защитник.

Ранее адвокат Ольга Карлова, представляющая интересы обвиняемой Анны Павликовой, уточнила ТАСС, что в случае утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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