В Оренбурге подростка обвиняют в убийстве сверстника

ТАСС, 13 мая. Следственные органы возбудили уголовное дело после убийства 17-летнего подростка в Оренбургской области, в преступлении обвиняется его сверстник. Об этом в понедельник сообщается на сайте СК России.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 11 мая на дачном участке в садовом некоммерческом товариществе "Осинки" было обнаружено тело 17-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в преступлении задержан, им оказался 17-летний житель города Соль-Илецка, учащийся колледжа, который уже привлекался к уголовной ответственности.

По версии следствия, в ночь на 11 мая компания подростков праздновала день рождения, между двумя юношами возник конфликт, в ходе которого один из них нанес второму два ножевых ранения, от которых последний умер на месте. Сейчас решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.